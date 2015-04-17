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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": إجبار طائرة إغاثة على الهبوط لتحديها الحظر

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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": إجبار طائرة إغاثة على الهبوط لتحديها الحظر المتحدث باسم "عاصفة الحزم": إجبار طائرة إغاثة على الهبوط لتحديها الحظر
طالب العميد ركن أحمد العسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى "عاصفة الحزم"، الجميع بالتقيد بما يتم التصريح به سواء بالنسبة للوسائط الجوية أو البحرية، حتى لا تؤثر العمليات الدائرة باليمن عليها، لاسيما أن التصاريح تنجز فى أقرب وقت ممكن، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والجميع جوًا أو بحرًا.

وأضاف العسيرى خلال المؤتمر الصحفى اليومى بالرياض، أن قوات التحالف أجبرت طائرة إغاثة على الهبوط فى جازان بعد تحديها أعمال الحظر، مؤكدًا أن القوات نفذت عمليات استهداف بعد عصر اليوم فى مدينة تعز، وكذلك فى منطقة عمران وصنعاء، وما زالت العمليات جارية لاستهداف مواقع أسلحة وذخيرة لمنع استخدام المليشيات الحوثية من الاستفادة منها، لاسيما أن تنفيذ تلك الضربات صعبة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا فى تحديد مواقعها ثم تتخذ إجراءات الاستهداف.

وأوضح المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، أن العمليات العسكرية تحتاج إلى صبر ومثابرة حتى تحقق أهدافها، وليس هناك مجال للعجلة، لأنه يتوافر هناك الوقت والإمكانيات لدى قوات التحالف، فيما حذر العسيرى شيوخ القبائل التى تعمل على إيواء المليشيات الحوثية داخل منازلها التى تستخدمها تلك المليشيات فى تخزين أسلحتها، وعليهم أن يلتحقوا بالشرعية وعدم الوقوف بجانب الحوثيين، مشددًا على أنه لن يسمح بتمويل المليشيات الحوثية بأى شكل كان.


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