ضبط تشكيل عصابى تخصص في فرض السيطرة على الأراضي بأسوان

تمكنت حملة من مباحث قسم أول أسوان برئاسة الرائد أحمد خلف الله من ضبط بعض البلطجية المتخصصين في وضع أيديهم على الأراضى.

وتم ضبط كلًا من محمود. ع.ص 20 سنة عاطل ومقيم طريق الخزان خلف المقاولين العرب دائرة قسم أول وبحوزته فرد خرطوش عيار 16،و ضبط عادل. م. ز 35 سنة ومقيم السيل الريفى دائرة قسم ثان أسوان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن “خنجر”.

وتم ضبط كلًا من أشرف. م. ا 26 سنة ومقيم قرية الصعايدة مركز دشنا التابع لمحافظة قنا وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن “خنجر”، ومحمد. ح. م 21 سنة ومقيم السيل الريفى دائرة قسم ثان أسوان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة،ومحمد. ا. أ 20 سنة ومقيم السيل الريفى قسم ثان أسوان بحوزته سلاح أبيض عبارة عن خنجر”،وشقيقه أحمد 26 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ”بلطة”.

وبمواجهتهم أقروا تكوينهم تشكيل عصابى لفرض السيطرة والبلطجة وفرض الإيتوات على الأراضى بوضع اليد ومساومة أصحابها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.