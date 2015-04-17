إمام المسجد الحرام : من بشائر النصر وحدة الصف

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن عملية "عاصفة الحزم"، كانت قرارا تاريخيا جاء فى وقته وحينه بل إنه ضرورة شرعية ومصلحة وطنية وحاجة إقليمية وموقف شجاع ورمز وحدة وتكاتف وعزة وتحالف.

وأضاف فى خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام أن من بشائر النصر ما تحقق من وحدة الصف والقوة فى الحق والتحالف والتوافق، مؤكدا أن من واجب الأمة جميعا فى مواقف الفتن والنوازل أن نزرع الثقة فى أنفسنا تجاه مواقف ولاة أمرنا وعلمائنا وأن يكون الجميع يدا واحدة وفى خندق واحد لخدمة الدين ثم الوطن والأخوة الإسلامية فى كل مكان، لنفوت الفرصة على العدو الذى يتربص بنا الدوائر"، داعيا علماء الأمة إلى استنهاض الهمم والعزائم والتبشير بالنصر الدائم وترسيخ العقيدة الإيمانية الصحيحة لدى النشء والأجيال.

كما أهاب بالأشقاء فى اليمن إلى الاتحاد واجتماع الكلمة ووحدة الصف وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين والإرهابيين داعيا الشباب إلى الالتفاف حول قادتهم وعلمائهم وإعداد العدة للذود عن العقيدة والوطن والحذر من الشائعات.

وفى المدينة المنورة دعا إمام وخطيب المسجد النبوى الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم فى خطبة الجمعة اليوم أهل اليمن أن يوحدوا كلمتهم على الحق والدين، وأن يحذروا الفرقة والاختلاف، وليضعوا أيديهم فى كف من نصرهم وأغاثهم، ليجتمعوا تحت راية إمامهم، وعلى الفئة الباغية أن تفيء إلى أمر الله وتعود إلى رشدها.