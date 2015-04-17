توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17/4/2015

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 17/4/2015

فرض الرأى واثبات الذات والصوت العالى من أهم ما يتسم به أبناء هذا الأبراج "عبير فؤاد" اليوم سيكون يوم حظهم وسيستقبلون خبرا جيدا فى منتصفه ربما يغير مجرى حياتهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 17/4/2015

>على الرغم من بعض المشاكل التى واجهتهم الفترات السابقة إلا أنهم سيجدون فى هذا اليوم بشرة خير وأخبار سعيدة تؤهلهم نفسيا للتقدم على مستوى حياتهم العملية.>الحب سيكون عامل ثانوى فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيء، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

التهور والعصبية المبالغ بها مقابل التسامح وطيبة القلب تعد أهم صفات أبناء هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" سيواجههم بعض المشاكل التى قد تقلب مزاجهم إلى وتعكره لكنهم سيتحكمون به فى نهاية اليوم.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 17/4/2015

>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن عن أى ضغوط نفسية وعصبية وفى حال استفزازنا بأى طريقة ما يجب أن نتحكم فى انفسنا وسننجح فى فعل ذلك.>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات القادمة.

حب الذات وتفضيلها على آلأخرين من أكثر الصفات التى تزعج المحيطين بهم، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، ستواجههم بعض المشاكل التى سيستطيعون السيطرة عليها فى اليوم التالى.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 17/4/2015

>المشاكل ستواجههم هذا اليوم وسيفقدون الأمل لكن حبهم لذاتهم وقدرتهم على النجاح ستدفعهم لبذل قصارى جهدهم للتخلص من هذا المشاكل وبالفعل سيستطيعون فعل ذلك.>سيزين الحب يومكم وسيكون عامل ودافع كبير لكم نحو التألق فى كافة شئون حياتكم.

التردد وتقلب المزاج والعيش تحت قرار شخصيتين داخلتين يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحل بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/4/17

>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدا عن التأرج والازدواجية التى يعانون منها.

الهدوء والبعد عن المجتمعات والتعامل مع الآخرين من أكثر صفات هذا البرج شهرة فى مقابل العصبية المفرطة فى بعض المواقف تقول "عبير فؤاد" عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم سيجدون به ما طال انتظاره لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم لتغير حياتهم إلى الأفضل.

توقع "عبير فؤاد" لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية "عبير فؤاد" لأصحاب برج الحمل عام 2015

>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.

سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/4/17

البعد عن الواقع والميل إلى الرومانسية وبناء حياتهم على حالتهم العاطفية وحسب من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد"، سيتعرضون لمشاكل عاطفية كبيرة قد تفقدهم صوابهم ولن يستطيعوا التحكم فى أنفسهم على كافة المستوايات.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/17

>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون عاملاً سلبيًا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدين عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.

حب الذات وتفضيلها والعصبية المفرطة فى مقابل طيبة القلب والاجتهاد والمحاولات المستمرة للوصول إلى النجاح من أهم صفات هذا البرج، وتقول "عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج بعض المشاكل على كافة المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/17

>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.

الغموض وكتمان الأسرار من أهم صفات هذا البرج فى مقابل التضحية ومساعدة الغير والجاذبية وعن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" خبيرة الأبراج، سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/17

>تقول "ماغى": يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول على ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك.>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

العند وعدم الاعتراف بالخطأ من أكثر الصفات التى تقف حائلا بين هؤلاء وبين علاقاتهم الاجتماعية، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/17

>سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

الغموض والبعد عن الناس وسرد تفاصيل حياتهم وفى نفس الوقت الاجتماعية والتعامل مع كافة فئات البشر من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتهم طوال الفترات السابقة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/4/17

>سيشهد هذا البرج انفراجة مالية كبيرة فسيحصلون على مكافآت مادية ستغير من حالتهم النفسية وستؤثر إيجابيًا على مستواهم فى العمل.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونون على أتم استعداد لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يتسغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح "ماغى فرح" خبيرة الأبراج، أنهم سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طوال الفترة المقبلة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغيير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/4/17

العدل والقدرة على اتخاذ القرار بمنطق العقل بعيدًا عن العاطفة من أهم ما يميز أبناء هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيواجهون يوما صعبا لكن فى نهايته سيتحكمون بمصيرهم وينجون من بعض المكائد.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغييرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.