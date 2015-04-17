شركتا "فوسفات مصر" و"أبو قير" تدرس إنشاء مصنع أسمدة بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن شركتى فوسفات مصر وأبو قير للأسمدة تواصل استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بخام فوسفات أبوطرطور والتى من المقرر أن تنتهى منتصف الشهر القادم تمهيدا لإنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بشراكة المجموعة الاستثمارية المصرية الكويتية وذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعه بين شركتى فوسفات مصر وأبو قير للأسمدة ومجموعة استثمارية كويتية لتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار ونصف المليار جنيه .

وأضاف عشماوى فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن فوسفات مصر تعقد لقاءات دورية مع شركة أبوقير للأسمدة والشركة الكويتية تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى إنتاج حامض الفوسفوريك والكبريتيك ثم السماد العضوى، مؤكدا على أن خام الفوسفات الموجود بالمحافظة يعد من أجود وأفضل الخامات المنتجة للأسمدة الفوسفاتية.

وفى سياق آخر، أكد عشماوى على أن إدارة المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة قد انتهت اليوم الجمعة من تخصيص وتسليم الأراضى المخصصة لإنشاء 10 مشروعات جديدة بالمنطقة والتى تم تسليمها للمنتفعين بعد إنهاء توصيل المرافق لها، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتمثل فى إنشاء 4 ثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة ومصنع لإنتاج "شكاير" البلاستيك و مصنع أثاثات خشبية ومصنع للحلويات والعجائن و مصنع للأعلاف.

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