بالصور.. قيادات مديرية أمن القليوبية تكرم أبناء وأسر شهداء الشرطة

شهد اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، احتفال تكريم أبناء وأسر شهداء الشرطة فى إطار احتفالات المديرية بعيد اليتيم، والذى أقيم بنادى الشرطة ببنها بمشاركة أسر شهداء العمليات العسكرية والأحداث الإرهابية من أفراد وضباط الشرطة بالمديرية، ومجموعة من الأيتام بدور الرعاية المختلفة.



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مدير الأمن وقيادات المديرية أثناء حضور الاحتفال

>وقام مدير الأمن والعميد عصام الغزالى، مدير العلاقات العامة بالمديرية، والمقدم محمد حرب، مدير نادى الشرطة ببنها، والرائد أحمد أبو الخير، مدير مكتب مدير الأمن، بتوزيع مبالغ رمزية وهدايا من لعب أطفال على الحضور بنين وبنات لإدخال البهجة والسرور عليهم وشهادات تقدير.



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إحدى زوجات الشهداء تسلم على مدير الأمن

>وأكد مدير الأمن أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، مشيرًا إلى أننا لم نسمع على مدى التاريخ أن حقق الإرهاب انتصارًا على الأوطان أو حتى أسقط أنظمة ديكتاتورية.



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مجموعة من الأطفال اثناء الاحتفال

>وأضاف مدير الأمن أن رجال الشرطة يقدمون الغالى والنفيس من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين مهما كلفهم ذلك من تضحيات.



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مدير الأمن يتفقد الهدايا المقدمة للأطفال