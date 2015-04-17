جامعة قناة السويس تحصد عددًا من المراكز الأولى فى مسابقة "إبداع 3"

حصدت جامعة قناة السويس عددًا من المراكز الأولى فى مسابقة إبداع 3 الشبابية للجامعات المصرية، والتى تقام حاليًا على مسرح جامعة القاهرة، حيث فازت الجامعة بالمركز الأول فى الموسيقى بقيادة أحمد عبد الوهاب، والمركز الأول فى العزف الفردى من خلال فوز الطالب محمد نبيل رضوان، كما حصل الطالب بجامعة قناة السويس أحمد كمال، على المركز الثانى فى الإخراج، ومحمود مدحت سعيد على المركز الثالث فى التمثيل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفاتن السيد مدير عام رعاية الشباب وإدارة النشاط الفنى والثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وكانت إدارة الإعلام بجامعة القناة قد أصدرت بيانا عصر اليوم الجمعة، ذكرت فيه أن جامعة القاهرة شهدت الحفل الختامى لتوزيع جوائز" إبداع 3" جائزة الشارقة الثقافية للشباب، بحضور مندوب من وزارة الدفاع، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وخالد زكريا عدلى محافظ الجيزة، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة.

وتم من خلال الحفل تكريم 3000 طالب فى 22 مجالا فنيا وثقافيا منها الموسيقى والعروض المسرحية والشعر والرواية وإنشاد دينى ونحت وجرا فيك وخط عربى وقصة القصيرة وشارك فى الحفل مجموعة من الشباب الذين نجحوا فى مسابقة "إبداع 3" من مختلف الفنون.



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حفل مسابقة إبداع3 على مسرح جامعة القاهرة



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وزير الشباب يصافح محمود مدحت الفائز بالمركز الثالث فى التمثيل



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جانب من مشاركات الطلاب



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حفل غنائى ضمن المسابقة



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وفد جامعة القناة من الفائزين