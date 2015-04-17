بالصور.. الاستعداد لرفع كوبرى مشاة بوسط الإسكندرية واستبداله بآخر جديد

تستعد شركة المقاولون العرب لأعمال رفع كوبرى نبوية موسى بطريق الحرية، التابع لحى وسط الإسكندرية، وذلك نظرا لتردى حالته المعمارية وحفاظا على أرواح المواطنين واستبداله بكوبرى جديد وذلك فى إطار خطة حى وسط للإحلال والتجديد للعام 2014/2015.

من جهه أخرى قام حى وسط بتجربة تركيب أول كشاف ليد موفر للطاقة أمام مستشفى جمال عبدالناصر، وذلك تمهيدا لاستكمال طريق الحرية.



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الاستعدادات لرفع الكوبرى القديم



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الاستعداد لاستبدال الكوبرى بآخر جديد



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تهالك الكوبرى القديم