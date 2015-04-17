بالصور.. حى غرب الإسكندرية يواصل أعمال إنشاء كوبرى كفر عشرى

قام حى غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد متولى، وبوجود إدارة المتابعة الميدانية وقسم ثالث طرق بحى غرب بمتابعة أعمال إنشاء كوبرى كفر عشرى للمشاة الذى يتم إنشاؤه بمنطقة كفر عشرى، حيث تم الانتهاء من صب الخوازيق على جانبى ترعة المحمودية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بمشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى متابعة مشروع إحلال وتجديد جزئى للكابلات الكهربائية المغذية لغرفة 8 كرموز ومستشفى العمال.

ومن جهة أخرى قام حى غرب برئاسة اللواء أحمد متولى وإدارة الرصد البيئى بالحى برفع المخلفات من قطاع النصر كوم الشقافة من شارع أمين بك، بمعدل 13 نقلة بوزن 70 طنا، وكذلك تم الرفع من قطاع كرموز بمنطقة كوبرى القصب المحمودية قبلى بمعدل 10 نقلات بوزن 52 طنا.



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أعمال إنشاء كوبرى كفر عشرى



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العمل على جانبى ترعة المحمودية



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تجديد شبكة الكهرباء



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رفع أطنان من القمامة