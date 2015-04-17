انتهاء التصويت وإغلاق صناديق انتخابات نادى مجلس الدولة تمهيداً للفرز

انتهى التصويت فى انتخابات نادى مجلس الدولة، منذ قليل، وأغلقت الصناديق فى كافة اللجان تمهيدا لبدء فرز الأصوات، وإعلان النتيجة كاملة. وكانت الجمعية العمومية لانتخابات نادى قضاة مجلس الدولة اكتملت فى تمام الثانية ظهراً ، لانتخاب رئيس للنادى وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يتنافس المستشار سمير البهى والمستشار محمد العوانى على رئاسة النادى. وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى على مقعد نواب الرئيس كلا من المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج، وعبد الجيد العوامى وحسن بدراوى، وعن المستشارين نادر جويش والمستشارين المساعدين إسلام الشحات ووائل فرحات ومحمد عبد الله عنانى، وعلى النواب حسام الدين فخرى ويوسف ضياء الدين، وعن المندوبين أحمد عثمان وعبد الرحمن محمد نصير.