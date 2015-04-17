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غسل الصحون وأداء الأعمال المنزلية يعزز الصحة البدنية والنفسية للرجال

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غسل الصحون وأداء الأعمال المنزلية يعزز الصحة البدنية والنفسية للرجال غسل الصحون وأداء الأعمال المنزلية يعزز الصحة البدنية والنفسية للرجال
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن غسل الصحون وأداء الأعمال المنزلية يعزز الصحة البدنية والنفسية للرجال والنساء على حدٍ سواء، وخاصة بالنسبة لكبار السن، وهو ما قد يمثل مفاجأة سارة بالنسبة للكثير من السيدات.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة "كيس ويسترن ريزرف" الأمريكية، أن الأعمال المنزلية تحسن الصحة وتعزز الشعور بالسعادة لكلا الجنسين، وذلك بسبب المجهود البدنى الكبير الذى يبذله الإنسان أثناء أداء أعمال التنظيف والطهى، لافتة إلى أن ممارسة هذه الأعمال لم يعد عيبًا نظرًا لفوائدها الصحية الكبيرة.

المثير ما أكده الباحثون حول أهمية المشاركة فى الأعمال المنزلية، حيث أشاروا إلى أن تأثيرها وأهميتها بالنسبة للصحة البدنية والنفسية للإنسان تتفوق على تأثير المكان الذى يسكن فيه الشخص أو قدر الأموال التى يكسبها، حيث كشفت النتائج أن الأعمال المنزلية والمجهود المبذول فيها يعد هو العامل الأقوى، وأن الأشخاص الذين يقطنون فى بيئة متواضعة لم يتضرروا بدنيًا أو نفسيًا.

وشملت الدراسة 337 شخصًا تتراوح أعمارهم ما بين 64 و94 عامًا. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أبريل الجارى

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مصر 365