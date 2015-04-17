الأشعة التشخيصية تكشف أمراض الرئة

الأشعة التشخيصية متعددة الشرائح تلعب دورا هاما فى اكتشاف أمراض الرئة بشكل مبكر، وهو ما يساعد على الشفاء منها مبكرا، وهذا ما أوصى به المؤتمر التاسع عشر للجمعية المصرية للصدر والحساسية الذى أقيم تحت عنوان "أمراض النسيج الرئوى" من خلال المحاضر الثانية، التى أشار بها الدكتور يسرى عقل أستاذ الأمراض الصدرية ومقرر المؤتمر.

وأوضح عقل أن الإشاعة التشخيصية المتعددة الشرائح لها دور كبير فى تشخيص الأمراض الخاصة بالرئة، وساعدت هذه الأشعة بشكل كبير فى التشخيص الدقيق لهذه الأمراض فى مرحلة مبكرة جدا، وتم الإشارة فيها إلى أهمية استخدام الإمكانيات المتاحة فى هذه الأجهزة، لأن غالبية المراكز التى تحتوى على هذه الأجهزة لا تستخدم كامل إمكانيتها.

ويضيف د. عقل، أن هذه الأمراض نادرة فى بعض دول العالم ولكنها كثيرة فى مصر، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء بصورة كبيرة.