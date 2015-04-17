محافظ الإسكندرية يمنح رؤساء الأحياء ضبطية قضائية للتصدى للبناء المخالف

منح هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، رؤساء الأحياء صفة الضبطية القضائية، للتصدى لظاهرة البناء المخالف فى المحافظة، بالإضافة إلى التصدى للجرائم المخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، منذ قليل، إلى أنه تم التنسيق مع اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية، للموافقة على إنشاء وحدة شرطة متخصصة بكل حى ومركز ومدينة لتنفيذ قرارات الإزالة والتحفظ.

ويشار إلى أنه تم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية لتنفيذ حملات الإزالة الخاصة بالتعدى على الرقعة الزراعية فى توقيتات محددة، ووضع برنامج زمنى لذلك.

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