أخبار مصر للساعة 6.. تشييع جثمان شهيد العريش فى جنازة عسكرية بالمنوفية

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، على رأسها تشييع المئات من أهالى قرية كفر الخضرة مركز الباجور جثمان الشهيد أحمد عمر أحمد أبو المجد 35 سنة، صف ضابط بالقوات المسلحة، الذى استشهد إثر انفجار مدرعة بمنطقة الشيخ زويد بالعريش.

وتم تشييع جثمان الشهيد من مسجد عمر بن الخطاب فى جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية، وعبد الله الشيخ رئيس مركز ومدينة الباجور، ولفيف من القيادات الأمنية على رأسهم الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور والنقباء كريم علام ومحمد موسى معاونو المباحث.

فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته لطلاب الكلية الحربية، إنه لن يستطيع أحد النيل من مصر واستقرارها طالما المصريين على قلب رجل واحد باستثناء الفصيل الذى يتصور أنه يقوم بنصر أو يقيم دينه.

وأكد السيسى: "لا يمكن أبدا أن ينصر دين أو يُرفع بالقتل وسفك الدماء وهذا الأمر فهم وفكر خاطئ لا مكان له، فالدين لا يقوم إلا بالرحمة والسلام لكن غير كدة يكون هدما للدين وأيضا الدول لا تقوم فيها بالعنف والإرهاب والقتل".

وإلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

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