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أكثر من علامة استفهام على كليب هيفا وهبي الجديد

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أكثر من علامة استفهام على كليب هيفا وهبي الجديد أكثر من علامة استفهام على كليب هيفا وهبي الجديد

الجمعة 17-04-2015 16:57

بيروت_ سيدتي نت

على الرغم من نجاحه في تحقيق أكثر من مليون مشاهدة خلال يومين، لم يسلم كليب الفنانة هيفا وهبي الجديد "Breathing You In" من انتقادات لاذعة، إذ أعرب كثيرون عن استيائهم من الملابس الجريئة التي أطلّت بها هيفا في الكليب، فكانت نسبة الـdislike التي حصدها الكليب على موقع فيفو أكثر من 13 ألف مقابل 7 آلاف لايك، وهو ما يعكس استياءً من الكليب، عكس كليبات هيفا التي بالعادة تحصد استحسان محبيها.
وبدا أن ثمة فجوة بين المشاهد العربي والأغاني الأجنبية بصوت فنانين عرب، وهو ما ترجمه بعض محبّي هيفا من خلال التمنّي عليها ألا تكرر تجربة الغناء بغير العربية، في حين اعتبر البعض الآخر أن جرأة الكليب طغت على جمال الأغنية وحالت دون وصولها إلى مشاهدين اعتبروا أن الفنانة تخطّت الخطوط الحمراء هذه المرّة.
هيفا وهبي المشغولة بتصوير مسلسل "مولد وصاحبه غايب" هذه الأيام، وجدت وقتاً للرد على منتقديها حيث نشرت صورة لها عبر "انستغرام"، وكتبت عليها بالانكليزية ما معناه "ارميني للذئاب وسأعود وأسيطر على الأمور". ثم عادت وعلقت على الصورة "شكراً لتعليقاتكم... هذا يكفي ليعرف العالم مع أي نوعية من الناس نتعامل، هاشتاغ يا جرب".
يذكر أن الكليب من إخراج طارق فريتخ، وقد شارك هيفا فيه الحبيب السابق للنجمة العالمية جينيفر لوبيز الراقص كاسبر سمارت.

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سيدتي

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