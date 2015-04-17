هيفا وهبي تستأنف تصوير "مولد وصاحبه غايب"

عادت الفنانة هيفا وهبي أمس الخميس لاستكمال تصوير مسلسلها "مولد وصاحبه غايب" بعد فترة توقف لأكثر من عام كان مصير العمل فيها مجهولاً.

وقد بدأت هيفا تصوير المشاهد المتبقية في مدينة السادس من أكتوبر ويشاركها عدد من الأبطال منهم أحمد خليل وأمينة ومحمد كريم ، ومن المقرر أن تنتهي من المسلسل كاملاً بعد 9 أيام، يتم فيها تصوير عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة في القاهرة .

وكان المنتج محمد فوزي تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية لشراء حق عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف مصطفى محرم وإخراج شيرين عادل ويشارك في البطولة فيفي عبده وعزت أبو عوف وحسن الرداد وباسم سمرة .