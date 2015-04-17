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أنطوني توما أعلن عن الـ "ديو" الغنائي الجديد مع محمد عطية

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أنطوني توما أعلن عن الـ "ديو" الغنائي الجديد مع محمد عطية أنطوني توما أعلن عن الـ "ديو" الغنائي الجديد مع محمد عطية

الجمعة 17-04-2015 15:59

أطلق الفنان اللبناني المتعدد المواهب أنطوني توما ألبومه الفرنسي الجديد بعنوان Maintenant c’est l’heure في 8 نيسان خلال جلسة توقيع في فيرجن ميغاستور وسط مدينة بيروت بحضور المعجبين والمشاهير ووسائل الإعلام.
هذا الحدث، الذي نظمته Createmotions بالشراكة مع فيرجن ميغاستور وبمشاركة شاتو نكد، حصد نجاحا باهرا، حيث حضر أكثر من 1200 معجب من جميع الأعمار للقاء أنطوني توما والتقاط الصور معه.
بيع الألبوم Maintenant c’est l’heure في الساعة الأولى من إطلاقه بيروت في فيرجن ميغاستور، الأمر الذي يعدّ سابقة.
حضر الحفل العديد من المشاهير والفنانين مثل تانيا قسيس وألين لحود، اللتين سيتعاون أنطوني توما معهما في One Lebanon للعام 2015 ، بالاضافة الى حضور الصحافة الكثيف في الحدث. لهذه المناسبة، كان للحضور فرصة تذوق نبيذ شاتو نكد، وهو شريك في هذا الحدث.
الفنان المصري محمد عطية، الذي يتنافس مع أنطوني توما في البرنامج التلفزيوني الرقص مع النجوم -الشرق الأوسط، كان أيضا حاضرا في الحدث. فكانت فرصة للاعلان عن تعاونهما الفني في ديو إنجليزي / مصري، سيتم إطلاقه قبل صيف عام 2015.
سيعلن أنطوني توما عن مواعيد الجولات والعروض لصيف 2015 في لبنان على مواقعه للتواصل الاجتماعي في الايام المقبلة.

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سيدتي