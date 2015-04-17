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السيلفي ممنوعة في مهرجان " كان" وهذه قائمة الأفلام المتسابقة

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السيلفي ممنوعة في مهرجان " كان" وهذه قائمة الأفلام المتسابقة السيلفي ممنوعة في مهرجان " كان" وهذه قائمة الأفلام المتسابقة

الجمعة 17-04-2015 18:06

قررت إدارة مهرجان " كان" وضع قيود على "صور السيلفي" التي يحق للمشاهير أن يلتقطوها خارج القاعة الرئيسية للمهرجان.
وقال رئيس لجنة المهرجان Thierry Frémaux في تصريح إعلامي إنه سيتم "وضع قيود جديدة" على عدد صور السيلفي التي يحق للفنان أن يلتقطها لنفسه.
وأشار إلى أنّ هناك مواعيد ومواقيت للمشي على السجادة الحمراء وصعود السلم، وصور السيلفي تُعيق البرنامج المخصّص لكلّ نجم، ولو توقّف كلّ نجم مرة، كلّ مترين، لالتقاط صورة سيلفي فإنّ كلّ شيء سينهار.
وفي سياق متّصل، اختار مهرجان كان السينمائي الدولي لدورته الـ68 نحو 20 فيلماً من مجموع 1854 شاهدتها 3 لجان، واختارت 16 فيلماً، يُضاف إليها لاحقاً 4 أفلام لم يحسم بعد مخرجوها مشاركتهم، فيما القسم الآخر لم يكتمل بعد.
ويبدأ المهرجان من 13 وحتى 23 مايو المقبل، حيث تُشارك فرنسا بـ4 أفلام ستتنافس على السعفة الذهبية، منها فيلم "Dheepan"، للمخرج Jacques Audiard، وفيلم "Marguerite and Julien"، للمخرجة Valerie Donzelli.
كما يعرض المهرجان أيضاً الفيلم الأول من إخراج الممثلة الأمريكية، Natalie Portman، المقتبس من رواية الكاتب عاموس أوز "A Tale of Love and Darkness".
كما تشارك كندا بفيلم "Sicario"، للمخرج Denis Villeneuve ، والصين بفيلم "Mountains May Depart" للمخرج Jia Zhang-Ke. ويُعرض كذلك فيلم "Mon Roi" للفرنسية Maiwenn، كما تشارك إيطاليا بفيلم "Mia Madre"، و"Youth" للإيطاليين Nanni Moretti وPaolo Sorrentino.
وإلى جانب "The Sea of Trees" لـGus Van Sant، تتمثل أمريكا الشمالية بفيلم "Carol" لـTodd Haynes.
وقد اختير فيلم "The Assassin" للتايواني Hou Hsiao Hsien.
وسبق للمنظمين أن أعلنوا مشاركة فيلم "Mad Max: Fury Road"، وهو الجزء الرابع من سلسلة الأفلام، ويأتي بعد 30 عاماً من عرض الجزء الثالث.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى فيلم استديوهات بيكسار ديزني الجديد بعنوان "Vice versa"، من إخراج Pete Docter وRonaldo Del Carmen.
ومن الأفلام الأخرى التي تعرض خارج إطار المسابقة "Asphalte"، لـSamuel Benchetrit و"Amnesia" لـBarbet Schroeder.
يُذكر أنّ فيلم "La Tête haute" للمخرجة Emmanuelle Bercot سيفتتح الدورة الـ68 للمهرجان.

 

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