أغنية فيلم "Fast And Furious 7" تتصدّر قائمة "بيلبورد"

استطاعت أغنية فيلم Fast And Furious 7، التي تحمل عنوان " See You Again "، من أن تحتلّ المركز الأوّل على قائمة مجلة بيلبورد الأمريكية "Hot 100 chart" لأفضل 100 أغنية.

وتخطّت الأغنية التي يؤدّيها مغني الراب الأمريكي Wiz Khalifa والمغني Charlie Puth أغنية Uptown Funk التي احتلّت المركز الأول طوال 14 أسبوعاً.

وساعدت مبيعات الأغنية، التي بلغت أكثر من 720 ألف نسخة إلكترونية، في وضع ألبوم أغاني الفيلم في مقدّمة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم غنائيّ لهذا الأسبوع.

يُشار إلى أنّ أغنية " See You Again" هي تحيّة من فريق فيلم " Fast And Furious 7" لروح الممثل الراحل Paul Walker.

يُذكر أنّ فيلم " Fast And Furious 7" حقق أعلى نسبة إيرادات في شباك تذاكر السينما الأمريكية، حيث بلغت عائداته 252 مليون دولار حتى الآن.

