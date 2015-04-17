شكري يلتقي بوزير الصناعة والتجارة التشيكي لبحث التعاون المشترك

ألتقي سامح شكري وزير الخارجية في العاصمة التشيكية براغ بوزير الصناعة والتجارة التشيكي بان ملاديك، حيث تناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء علي المستوي الثنائي أو علي مستوي تجمع الفيشوجراد الاقتصادي الذي ستتولي جمهورية التشيك رئاسته اعتبارا من الاول من يوليو القادم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري تناول الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تنفذها الحكومة المصرية والنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ والتشريعات الجديدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار امام القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التشيكية.

كما تم الاتفاق علي مزيد من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين وزيادة عدد السياح التشيك الي مصر حيث تجاوز عددهم في العام الماضي ١٢٥ الف سائح.

وأضاف عبد العاطي ان الوزير التشيكي اكد علي تطلع بلاده لتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر والتوقيع علي مذكرة تفاهم بهذا الشأن وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في اقرب وقت ممكن، منوها برغبته في زيارة مصر خلال النصف الثاني من هذا العام للاطلاع علي النجاحات الاقتصادية التي تحققها مصر والفرص المتاحة للتعاون في قطاعات التصنيع وصناعات الأغذية والسيارات والآلات والمعدات والطاقة والبنية التحتية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة امام الشركات التشيكية، مشيدا بالتشريعات الاخيرة التي تم إقرارها في مصر لإزالة العقبات امام الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار في مصر.

وعقب الوزير شكري بتأكيد الفرص الهائلة المتاحة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أهمية مكانة وموقع مصر كبوابة رئيسية نحو دخول الاسواق الافريقية في إطار صيغة التعاون الثلاثي الموجه الي افريقيا، منوها بقمة التجمعات الاقتصادية الافريقية الثلاث في شرم الشيخ يوم 10 يونيو القادم للاتفاق علي إقامة منطقة تجارة حرة كبري في افريقيا.