استغاثة طفل بالمارة فى الدقهلية تكشف اختطافه من الشرقية والقبض على المتهم

تمكن الأهالى بناحية مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط خاطف طفل من محافظة الشرقية أثناء اختبائه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بقيام الأهالى، بضبط شخص مشتبه فيه، بعد استغاثة طفل صغير كان بصحبته.

انتقل النقيب حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المقبوض عليه يدعى على أحمد السيد غزالة 30 سنة ومقيم عزبة الشركة الإنجليزية التابعة لمركز دكرنس، وتوصلت التحريات بقيامة بخطف الطفل أدهم ياسر غازى 5 سنوات من الصالحية الجديدة المجاورة عشرة بمحافظة الشرقية، وتبين قيام الطفل بالاستغاثة بالمارة مما شكوا فى المتهم وقاموا بضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.