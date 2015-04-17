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استبعاد سمير فرج من قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي.. ومحترف جديد يظهر

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استبعاد سمير فرج من قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي.. ومحترف جديد يظهر استبعاد سمير فرج من قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي.. ومحترف جديد يظهر

استبعد الجهاز الفنى للإسماعيلي لاعب الفريق أحمد سمير فرج من قائمة الفريق التي استقر عليها لخوض مباراة إنبي وضمت 19 لاعبا.

ويلتقى غدا السبت فريق الإسماعيلي مع فريق إنبي ضمن مباريات مسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وقد ضمت الإختيارات لأول مره الغانى أنوبا بعد أن تم توثيق تعاقده وقيده في قائمة الفريق.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: عصام الحضري – محمد مجدي

الدفاع: عبد الرحمن حسان – أحمد العش - محمد البعلي – احمد ناصر – جمال حسانين – بهاء مجدى – شوقى السعيد

الوسط: عمرو السولية – عمر الوحش – محمد فتحي – أنوبا – إبراهيم حسن – محمد زيكا

الهجوم: بناهين – كينيث – أحمد ابو زيادة – محمد علاء

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