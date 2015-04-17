بالصور.. غداً ملتقى التوظيف 4ألاف شاب من خريجي التعليم الفني بكفر الشيخ

يعقد، صباح الغد، ملتقى التوظيف لخريجي الدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، لتشغيل 4ألاف من أبناء المحافظة بمدرسة كفر الشيخ الفندقية المجاورة لمركز التطوير التكنولوجي بشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ .

يبدأ الملتقى من الساعة التاسعة من صباح الغد حتى الساعة الخامسة مساءً، بحضور، الدكتور أسامه حمدي، محافظ كفر الشيخ،

ويقام الملتقى بالتعاون بين وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل المركزي بوزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب، ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل الفرعية بالتعليم الفني بكفر الشيخ.

وقال، عبد المقصود ورشل، مدير عام التعليم الفني بكفر الشيخ، إن الغرض من الملتقى توفير فرص العمل للشباب من خريجي مدارس التعليم الفني من 18 سنة وحتى 35 سنة للذكور والإناث، وأن يكون المتقدم مؤديًا للخدمة العسكرية أو معافى منها.

وأضاف ورشل أنه تم توفير ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل على مستوى القطاع الخاص والشركات بعدد ساعات عمل 8 ساعات مع توفير مسكن للمغتربين، أو بدل انتقال ويتم تأهيل المتقدمين للعمل من خلال التدريب ببعض الشركات والمصانع لمدة تتراوح مابين 15 يومًا إلى 3 شهور.

ونوه ورشل إلى أن الراغبين في التقدم للحصول على وظيفة عليهم التوجه إلى مدرسة الصناعة نظام الخمس سنوات، والمدرسة الفندقية ،والرياض التجارية، والرصيف التجارية، والحامول التجارية بنات، ومدرسة مصنع السكر، ودسوق الثانوية الزراعية، لسحب استمارة التسجيل المجانية.

وأصدرت وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بكفر الشيخ وإدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم، بيانًا أكدا فيه أن هناك 4ألاف فرصة عمل في شركات متعددة بمرتبات مجزية، بالإضافة أن هناك تأمين طبي واجتماعي للمتعاقدين وتوفير سكن أو بدل اغتراب، وهناك إجازات سنوية لهم طبقًا لقانون العمل .

وأضاف البيان أن المطلوب فقط صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وصورة الموقف من التجنيد، مشيرًا أن التقديم بالمدرسة الفندقية صباح الغد .