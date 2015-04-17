بالأسماء.. ضبط 9 من جماعة الإخوان بأسوان لإتهامه بالتحريض على العنف وإثارة الشغب‎

قامت، اليوم مديرية أمن أسوان، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة برئاسة، العميد خالد الشاذلي، رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع فرع الأمن الوطني تمكنت الحملة من ضبط 9 من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين بالمشاركة في المظاهرات بدون تصريح والتحريض على أعمال العنف وإثارة الشغب وضبطوا بحوزتهم كمية كبيرة من علامات رابعة وبوسترات للرئيس المعزول مرسى .

تمكنت الحملة من ضبط كلا من محمد حمدي محمد 18 سنة ومقيم دائرة قسم أول أسوان، و المتهم محمد حجاج عبد الله 27 سنة ومقيم دائرة قسم أول، و المتهم محمد قريش علي 29 سنة ومقيم دائرة قسم أول، و المتهم أحمد طلعت صديق 16 سنة ومقيم دائرة قسم أول، والمتهم محمود محمد 44 سنة ومقيم دائرة قسم أول، و المتهم عمر فتحي فضل 31 سنة ومقيم دائرة مركز أسوان، و المتهم أنس عبد الفتاح محمد 37 سنة ومقيم دائرة مركز أسوان، و المتهم بسام محمد حسين 31 سنة ومقيم دائرة مركز أسوان، و المتهم محمد زايد أحمد 25 سنة ومقيم دائرة مركز أسوان .

تحررالمحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة .