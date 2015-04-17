تيفاني أند كو تحتفل بمجموعة "بلو بوك"

احتفلت دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co بمناسبة إطلاقها لمجموعة المجوهرات الجديدة الخاصة بها "بلو بوك"2015 Blue Book باستضافت حفل عشاء فاخر دعت إليه أبرز الوجوه والشخصيات من مجال الفن، التمثيل، والصحافة، في مدينة نيويورك.

Frédéric Cumenal الرئيس التنفيذي لدار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co هو من استضاف حفل العشاء الحميمي الذي ضم حوالي 100 شخص من بينهم المصممة الرئيسية للدار Francesca Amfitheatrof ونجمات مثل Amber Heard، Olivia Wilde، Reese Witherspoon، ومصمم الأزياء الشهير Jason Wu، وعدد من أشهر عارضات الأزياء العالميات.

وخلال العشاء تمكن الحضور من معانية مجموعة "بلو بوك" Blue Book التي قامت بتصميمها للمرة الأولى Francesca Amfitheatrof عن كثب، وقد استوحيت هذه المجموعة من قوة وجمال البحر. وقد قامت النجمات بتجريب بعض القطع التي أحببنها من المجموعة، واستمتع الحضور بأجواء الحفل المميزة والراقية، وبمجموعة "بلو بوك" Blue Book المدهشة من "تيفاني أند كو" Tiffany&Co.