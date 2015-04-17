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السكر سم أبيض يصيبك بالأمراض والحل فى التحلية بالعسل

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السكر سم أبيض يصيبك بالأمراض والحل فى التحلية بالعسل السكر سم أبيض يصيبك بالأمراض والحل فى التحلية بالعسل
السم الأبيض "السكر"، يلجأ الكثيرون لاستخدامه فى المشروبات، وخاصة فى فصل الصيف فى تناول الأشياء التى تحتوى على سكريات عالية كالمشروبات الغازية والآيس كريم والعصائر المحلاة، مما قد تتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض.

وحول هذا يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن الزيادة فى استهلاك السكر تقلل من كفاءة الجهاز المناعى، وتحد من قدرة توازن المعادن داخل الجسم، مما يجعل المعدة حمضية ويزيد من فرصة الإصابة بحموضة المعدة، لافتا أن السكر يجعل الشخص أكثر حركة وقلق ولديه صعوبة فى التركيز ويعرضه للإصابة بأمراض القلب، لأنه يرفع من مستوى الأنسولين فى الدم ويسبب الإرهاق وزيادة الوزن والاكتئاب والتهاب المفاصل ويرفع من مستوى السكر من النوع الثانى وخاصة بين الشباب، لأنهم أكثر استهلاكا للسكريات.

يوضح د. محمد سيد مسعود أنه للوقاية من مضاعفات السكر الصناعى، فيجب تناول السكريات من العسل الأبيض أو تناول الفواكه التى يوجد بها سكر كالبطيخ والكنتالوب والبرتقال والفراولة والجوافة والمانجو والبلح، وعند تحلية أى مشروب فمن الأفضل أن يكون بالعسل الأبيض أو وضع كميات قليلة من السكر الأبيض.

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مصر 365