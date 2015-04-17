أعمال شغب فى أكبر السجون اللبنانية.. والداخلية تؤكد: الوضع تحت السيطرة

وقعت أعمال شغب فى أحد مبانى سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية)،احتجاجا على الاجراءات الامنية التى تتخذها القوى الامنية خلال زيارات أهالى المساجين>وأفادت معلومات بأنه تم احتجاز عدد من عناصر قوى الامن الداخلى اللبنانى.

من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق تعليقا على الأحداث أن "الوضع تحت السيطرة ولن يعود سجن رومية إلى سابق عهده من فوضى مهما كان الثمن".

يشار إلى أن سجن رومية الذى يضم سجناء جنائيين ومتطرفين كان يشكى دائما من الفوضى وسهولة إتصال العناصر المتطرفة باتباعهم فى الخارج حتى وصف بأنه غرفة عمليات للإرهاب، واتخذت سلطات السجن منذ عدة أشهر إجراءات لضبط الوضع تضمنت نقل السجناء لعنابر جديدة.

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