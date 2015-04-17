بطاقات هوية ورخص قيادة ووثائق زواج باسم "الدولة الإسلامية" فى الرقة

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية يصدر بطاقات هوية ورخص سوق ووثائق شخصية أخرى باسمه للسكان الموجودين فى محافظة الرقة فى شمال سوريا التى يسيطر عليها، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان وناشطون الجمعة.

وأورد المرصد فى بريد الكترونى أن تنظيم الدولة الإسلامية أصدر "بطاقات شخصية للمواطنين الذين لا يحملون اثباتا لشخصيتهم، وللأطفال والفتيان فوق سن الـ13 فى محافظة الرقة".

ووزع المرصد السورى صورة لبطاقة هوية حصل عليها من "مصادر أهلية" فى الرقة، بحسب قوله، طبع عليها شعار "الدولة الاسلامية" الأسود، مع عبارة "الدولة الإسلامية، خلافة على منهاج النبوة".

وتتضمن البطاقة اسم حاملها مع اسمى أبيه وأمه ومحل وتاريخ ولادته، بالاضافة إلى صورته، وقد تم تمويه كل هذه التفاصيل فى صورة المرصد، كما تحمل البطاقة إسم "ولاية الرقة"، وتحمل الجهة المقابلة تفاصيل عن الجنس والعنوان وتاريخ منح البطاقة، بالاضافة إلى ختم "الدولة الإسلامية".

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن التنظيم المتطرف يصدر كذلك وثائق زواج وشهادات ميلاد ورخص قيادة سيارات فى مناطق سيطرته فى سوريا، بالاضافة الى وثائق تسجيل أراض ورخص بناء.

وأكد الناطق باسم حملة "الرقة تذبح بصمت" على الانترنت محمد الصالح فى اتصال مع وكالة فرانس برس عبر سكايب أن تنظيم الدولة الإسلامية طلب من "الأشخاص الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية تسجيل انفسهم فى أمانة السجل المدنى كمقدمة للحصول على بطاقة هوية".

وأشار إلى أنه تم توزيع بطاقات حتى الآن على المقاتلين فى التنظيم الجهادي، وأن المدنيين بدأوا بتسجيل اسمائهم للحصول على البطاقة، وأكد الصالح الموجود فى منطقة حدودية من محافظة الرقة أن "هذا الموضوع لا يلقى قبولا فى الشارع، لكن لا خيار أمام الناس".

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