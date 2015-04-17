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محاولة إسرائيلية فاشلة لخطف راع لبنانى جنوب البلاد

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محاولة إسرائيلية فاشلة لخطف راع لبنانى جنوب البلاد محاولة إسرائيلية فاشلة لخطف راع لبنانى جنوب البلاد
حاولت قوة مشاة إسرائيلية اليوم الجمعة خطف راعٍ للماشية فى خراج بلدة كفرشوبا جنوب لبنان ، لكن الراعى تمكن من الهروب.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أن قوة مشاة إسرائيلية اجتازت خط الحدود الذى يفصل لبنان عن إسرائيل لحوالى 300 متر وحاولت خطف راعى الماشية سامر صلاح بينما كان يرعى قطيعه فى خراج بلدته كفرشوبا غير أنه تمكن من الهروب.
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