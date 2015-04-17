انتشار مكثف لمسلحى المقاومة الشعبية فى تعز اليمنية

انتشر مسلحون يتبعون ما يسمى بالمقاومة الشعبية بشكل مكثف ، اليوم الجمعة، فى عدة أحياء بمدينة تعز وسط اليمن التى تشهد مواجهات بين قوات اللواء 35 الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وقوات أخرى موالية لجماعة الحوثي.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هؤلاء المسلحين انتشروا وهم يحملون الأسلحة الرشاشة فى عدة أحياء وسط مدينة تعز وقاموا بقطع عدة شوارع من بينها شارع جمال عبد الناصر وشارع المغتربين وشوارع فرعية فى أحياء التحرير الأعلى والتحرير الأسفل بالمدينة، بالإضافة إلى انتشارهم بأحياء أخرى.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المسلحين الذين يحملون الأسلحة الرشاشة حذروا المواطنين من إيواء الحوثيين أو التستر عليهم وأكدوا أنهم سيواجهون مسلحى الحوثى بالسلاح، وعلى صعيد متصل شارك المئات من المعارضين للحوثيين اليوم فى مسيرة بمدينة تعز انطلقت من ساحة الحرية وسط المدينة وجابت عدة شوارع للتنديد بالتواجد الحوثي.

وقالت مصادر محلية لــ" د ب أ" إن المسيرة طالبت بتسليح الشباب لطرد مسلحى الحوثى من المدينة، كما عبرت عن تأييدها لعملية عاصفة الحزم، وفى وقت سابق اليوم سقط عشرات القتلى والجرحى جراء المواجهات المسلحة بين جنود اللواء 35 الموالى لهادي، والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة تعز .

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