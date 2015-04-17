نيويورك تايمز: "القاعدة" يستغل حرب اليمن لتوسيع سيطرة الجماعات المسلحة

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من استغلال تنظيم القاعدة الحرب فى اليمن لتوسيع نطاق سيطرة الجماعة المسلحة، بعدما استولى على مطار عام ومحطة لتصدير النفط فى الجزء الجنوبى من البلاد أمس الخمس، بعد أسبوعين من محاصرة مدينة المكلا وأخلى البنك والسجن الموجودين بها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين محليين قولهم، إن مقاتلين ينتمون لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية سيطروا على مطار الريان وقاعدة عسكرية قريبة خارج مدينة المكلا، خامس أكبر مدن اليمن، واستولى التنظيم كذلك على محطة الدهب لتصدير النفط على ساحل بحر العرب، والتى حاول التنظيم أسرها من قبل، كما قال مسئولون يمنيون.

وذكرت الصحيفة أن تنظيم القاعدة يستفيد من الحرب فى اليمن وانهيار حكومتها من أجل اختيار أراضى لنفسه، وعندما اقتحم المكلا عاصمة محافظة حضرموت، سيطر مقاتلوه على المبانى الحكومية ونهبوا مكتب البنك المركزى وحرروا مئات من السجناء من سجن المدينة ومنهم زعيم بارز فى الجماعة.

>وأشارت الصحيفة إلى أن خصوم القاعدة فى اليمن فى حالة من الفوضى أو يلههم قتال آخر. وذابت الوحدات العسكرية أو لم تظهر مقاومة كبيرة مع تقدم القاعدة. وانشغل الحوثيون، أبرز خصوم القاعدة، بالقتال بمعارك ضد الميليشيات المتنافسة فى البلاد ومع تعرض مقاتليهم لهجمات من التحالف الذى تقوده السعودية لمحاولة إعادة الحكومة المنفية غلى السلطة.

وترى الصحيفة أن الضربات السعودية ضد الحوثيين ساعدت على تمكين القاعدة بطريقة لم تمتع بها من قبل. ويطور مقاتلو التنظيم الآن علاقات مع قادة القبائل اليمنيين، الذين يشاركونهم العداء للحوثيين، كما يقول جمال بن عمر الدبلوماسى بالأمم المتحدة الذى سعى دون نجاح إلى التوصل للمصالحة السياسية فى البلاد.



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