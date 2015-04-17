أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالفيديو.. دموع طفلة سعودية تجبر وزير التعليم على التفاعل معها

Google+ Print
بالفيديو.. دموع طفلة سعودية تجبر وزير التعليم على التفاعل معها بالفيديو.. دموع طفلة سعودية تجبر وزير التعليم على التفاعل معها

تفاعل وزير التعليم  في المملكة العربية الدكتور عزام الدخيل مع تغريدة، كشفت عن قيام إحدى الروضات بمدينة الجبيل باستبعاد طفلة معاقة ورفض قبولها.

وذكرت وسائل اعلام سعودية ان الحسابات المهتمة بشؤون التربية الخاصة والتوعية عن الإعاقة قد نشر تغريدة يعرض خلالها مشكلة الطفلة قال: "الطفلة شموخ رفضوها من المدرسة لأنها معاقة في مدينة الجبيل"، مدونين رقم هاتف والدها ومرفقين مقطعا مصورا قصيرا تبكي خلاله الطفلة لاستبعادها وتؤكد أن السبب إعاقتها.

وبعد وقت قصير، نشر الحساب ذاته تغريدة ثانية أكد خلالها تفاعل الدخيل مع التغريدة السابقة، قائلا: "ابشركم، وزيرنا الفاضل عمل تفضيل على تغريدتنا بخصوص الطفلة شموخ.. الصوت وصل، وان شاء الله الحل قريب".

يذكر أنه بانتشار التغريدة تعاطف كثير من المغردين مع حالة الطفلة شموخ، منشئين هاشتاقا بعنوان "الطفلة شموخ"، أبدوا من خلاله استياءهم من رفض قبول الطفلة مؤكدين أن الإعاقة إعاقة الفكر وليست إعاقة الجسد، ومطالبين الدخيل بالتدخل وإنهاء مشكلة الطفلة ومعاقبة كل من يثبت تقصيره بحقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك