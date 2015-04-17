بالفيديو.. دموع طفلة سعودية تجبر وزير التعليم على التفاعل معها

تفاعل وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور عزام الدخيل مع تغريدة، كشفت عن قيام إحدى الروضات بمدينة الجبيل باستبعاد طفلة معاقة ورفض قبولها.

وذكرت وسائل اعلام سعودية ان الحسابات المهتمة بشؤون التربية الخاصة والتوعية عن الإعاقة قد نشر تغريدة يعرض خلالها مشكلة الطفلة قال: "الطفلة شموخ رفضوها من المدرسة لأنها معاقة في مدينة الجبيل"، مدونين رقم هاتف والدها ومرفقين مقطعا مصورا قصيرا تبكي خلاله الطفلة لاستبعادها وتؤكد أن السبب إعاقتها.

وبعد وقت قصير، نشر الحساب ذاته تغريدة ثانية أكد خلالها تفاعل الدخيل مع التغريدة السابقة، قائلا: "ابشركم، وزيرنا الفاضل عمل تفضيل على تغريدتنا بخصوص الطفلة شموخ.. الصوت وصل، وان شاء الله الحل قريب".

يذكر أنه بانتشار التغريدة تعاطف كثير من المغردين مع حالة الطفلة شموخ، منشئين هاشتاقا بعنوان "الطفلة شموخ"، أبدوا من خلاله استياءهم من رفض قبول الطفلة مؤكدين أن الإعاقة إعاقة الفكر وليست إعاقة الجسد، ومطالبين الدخيل بالتدخل وإنهاء مشكلة الطفلة ومعاقبة كل من يثبت تقصيره بحقها.