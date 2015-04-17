بالصور.. انطلاق مهرجان الدراجات الثانى فى الفيوم

أعطى اللواء خالد عبد العزيز جبرتى، سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إشارة البدء لانطلاق المهرجان الثانى للدراجات الذى يقام تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة ومحافظة الفيوم، بمشاركة 39 ناديا و142 مركزاً للشباب، وممثلين عن جمعية المحافظة على البيئة والجمعية العربية للتنمية البشرية المنفذتين لمشروع استدامة النقل بالمحافظة.



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مهرجان الدراجات بالفيوم

شارك فى الفعاليات الدكتورة منى كمال وكيل أول وزارة البيئة المنسق الوطنى لمشروع استدامة النقل، نائباً عن وزير البيئة، والدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة نائباً عن الوزير، ومنير مهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمهندس عويس مخيمر مدير جهاز شئون البئة لشمال الصعيد.

يأتى مهرجان الدراجات الثانى بالفيوم ضمن سلسلة المهرجانات الدورية التى تنظمها وزارة البيئة ممثلة فى مشروع استدامة النقل فى مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تشجيع المواطنين خاصة من الشباب على استخدام وسائل النقل غير الآلى مثل الدراجات لفوائدها العديدة فى الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، حيث سبق أن تم تنظيم المهرجان الأول بمدينة شبين الكوم بالمنوفية خلال شهر أكتوبر الماضى.



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جانب من فعاليات المهرجان

وأكد اللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، أهمية تشجيع الشباب والنشء الصغير على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، مشيراً أن مشروع استدامة النقل يشمل تطوير الميادين وتحسين أرصفة المشاة فى 6 شوارع رئيسية بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء محاور آمنه لاستخدام الدراجات على هذه الطرق وتصنيع وحدات انتظار للدراجات مع تقديم تسهيلات للطلبة والعمال والموظفين لشراء الدراجات بأسعار مخفضة، فى إطار تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال بديلة عن وسائل النقل الآلى المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.



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البدء فى فعاليات مهرجان الدراجات

وأكد حرص المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على تذليل كافة العقبات التى تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، لما له من أهمية فى خفض الكثافة المرورية والحفاظ على الهواء والبيئة من التلوث.

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