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أولياء أمور طلاب التعليم الفنى يطالبون محافظ دمياط بتجاوز نسبة الغياب

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أولياء أمور طلاب التعليم الفنى يطالبون محافظ دمياط بتجاوز نسبة الغياب أولياء أمور طلاب التعليم الفنى يطالبون محافظ دمياط بتجاوز نسبة الغياب
طالب المئات من أولياء أمور طلاب التعليم الفنى والصناعى بمختلف مدارس دمياط، بسرعة تدخل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لإنقاذ أبنائهم من تطبيق قرار حرمانهم من الامتحانات العملية، بسبب تجاوز نسبة الغياب عن النسبة المحددة.

وأكد أولياء الأمور أن تطبيق هذا القرار يضيع على أبنائهم عاما دراسيا كاملا، نظرًا لأن امتحانات العملى ستبدأ اعتبارًا من الأحد القادم ومن يحرم من امتحانات العملى يطبق عليه قرار الحرمان من الامتحانات النظرى.

وأوضح أولياء الأمور خلال فاكسات تم إرسالها للمحافظ، أن هذا القرار لم يطبق بجدية فى الأعوام السابقة، وأن تطبيق هذا القرار حاليًا بسبب الفصلين التعليم العام والفنى بعد تشكيل وزارة مستقلة للتعليم الفنى وهذا يأتى على حساب أبنائهم ومستقبلهم.

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