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اللواء رفعت خضر ينفذ قرار نقله من مديرية أمن الشرقية لـ"الأمن العام"

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اللواء رفعت خضر ينفذ قرار نقله من مديرية أمن الشرقية لـ"الأمن العام" اللواء رفعت خضر ينفذ قرار نقله من مديرية أمن الشرقية لـ"الأمن العام"
غادر اللواء رفعت خضر مكتبه بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، متوجها لعمله الجديد بمصلحة الأمن العام بالقاهرة، بعد توليه مديرا لمباحث الشرقية لمدة 3 سنوات.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قدر أجرى حركة تنقلات مؤخرا تضمنت تعيين اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية بمصلحة الأمن العام بالقاهرة، وتم نقل العميد عاطف مهران مدير مباحث السويس خلفا لخضر.

يذكر أن خضر عمل مدير للمباحث الجنائية بالشرقية، لمدة 3 سنوات، تم خلالها تصفية العديد من العناصر الإجرامية التى كانت تروع امن المواطنين من أمثال البرناوى، وتم ضبط ياسر بدر الدين ومحمود الأسود وسيد الزناتى، كما تم ضبط مايقرب من 120 خلية إرهابية وتصفية 5 من أنصار بيت المقدس بمزرعة بالصالحية قبل قيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظة .

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