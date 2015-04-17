"تموين الشرقية": استقبال محصول القمح بالشون بسعر 420 جنيها للأردب

أكد المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية، ان المديرية قامت بالمرور على جميع الشون بالمحافظة والتى تبلغ 71 شونة وإجراء عملية التطهير والتبخير لجميع مستلزمات الانتاج داخل كل شونة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ظهر اليوم الجمعة أنه تم توفير جميع الوقود المستخدم لعمليات الحصاد والدرس بزيادة عن حصة المحافظة بنسبة 20 %، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتواجد المهندسين بالشون للمشاركة فى عملية الفرز وتصنيف القمح، كما تم مخاطبة الزراعة والجمعية القبانية المختصة بالموازين لحضور الوزن بالشون .

واوضح أن الشون استقبلت الاقماح منذ صباح اول أمس الأربعاء حيث قام الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بافتتاح موسم التوريد .

واشار الشربينى الى انه تم التشديد على جميع الإدارات التموينية بحسن معاملة المزارعين الموردين، وقال إن كل شونة بها ميزان بسكول ولجنة لفحص القمح وتحديد درجة نظافه،

>حيث تقوم اللجنة بتصنيف درجة نقاوة القمح إلى 3 درجات الأولى 23 ونصف. قيراط بسعر 420 جنيه للاردب، والثانية 23 قيراط بسعر 415 جنيه للاردب، والثالثة 22 ونصف بسعر 410 جنيه للاردب دون تحميل اى أعباء إضافية على المنتج المورد للقمح ويتسلم المنتج ايصالا مدون به كمية القمح الموردة ودرجة نظافتها، بالإضافة المبلغ المستحق له على أن يتم صرف مستحقاته من نفس الشونة التى تم التوريد بها.

وطالب وكيل وزارة التموين بالشرقية المزارعين الاهتمام بدرجة نقاوة الأقماح عند التعبئة حتى يحصلون على أعلى درجة نقاوة وأفضل سعر وعدم إعطاء العاملين بالشئون اى مبالغ نقدية واذا طلب أحدا منهم مثل هذه الأمور عليه الاتصال بالادارة التموينية أو المكاتب التموينية الفرعية التابع لها.