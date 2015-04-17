محافظ الوادى الجديد: بروتوكول مع جامعة الأزهر لاستقدام قوافل طبية شهرية

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن المحافظة بصدد إعداد مذكرة تفاهم يوم الأحد المقبل لتوقيع بروتوكول دائم مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر الشريف، لاستقدام 10 قوافل طبية وزراعية للمحافظة من كلية الطب بجامعة الأزهر شهريًا بجانب إرسال قوافل زراعية وبيطرية لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف عشماوى أن القوافل الطبية ستقدم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لسد العجز فى نقص الأطباء والتخصصات الطبية بالمحافظة.

وفى سياق آخر، أكد عشماوى أن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه بإقامة كليتين جديدتين باسم "العلوم الأزهرية" بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على إقامة الكليتين بمدينة موط بمركز الداخلة على مساحة 500 فدان مخصصة لصالح الأزهر الشريف كمرحلة أولى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة.