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جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلافات الطائفية بين أهالى قرية بالمنيا

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جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلافات الطائفية بين أهالى قرية بالمنيا جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلافات الطائفية بين أهالى قرية بالمنيا
بعد عدد من جلسات الصلح الأولية، لإنهاء الخلاف الطائفى بين مسلمى وأقباط قرية الناصرية التابعه لمركز بنى مزار بالمنيا، توصلت لجنة المصالحات إلى عقد جلسة صلح عرفية اليوم، تضم عددا من القساوسة وكبار العائلات من الطرفين بحضور الأجهزة الأمنية.

البداية كانت ببلاغ تلقاه اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، يفيد بورود بلاغ من مسلمى قرية الناصرية بمركز بنى مزار لقسم الشرطة عن قيام مدرس لغة إنجليزية بتصوير ونشر على مواقع التواصل الاجتماعى يسيئ لصلاة المسلمين، وقد قررت نيابة مركز بنى مزار تجديد حبس المدرس 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الأديان.

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مصر 365

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