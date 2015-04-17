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إصابة طالبة واحتراق 7 منازل بسوهاج‎

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إصابة طالبة واحتراق 7 منازل بسوهاج‎ إصابة طالبة واحتراق 7 منازل بسوهاج‎

أرشيفية

اشتعلت النيران في 7 منازل بمحافظة سوهاج، مما أدى إلى إصابة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، بحروق متفرقة.

تلقي، اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بناحية كوم العرب – دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده .

بالفحص تبين نشوب الحريق بمنازل مكونه من طابق واحد ومشيدة من الطوب البلوك الأبيض، ومسقوفة بالبوص وأفلاق النخيل ملك كل من علي عبد النعيم نعمان سليم سن 54، سائق ، وعبد الرحيم عبد العال محمد أبو زيد سن 44، عامل ، وعلي سيد محمد سليم سن 55، سائق ، وأحمد سيد محمد سليم سن 53، عامل ، و محمد سيد محمد سليم سن 56، عامل ، و حسن عبد العال محمد مرزوق سن 49، موظف ، وعلي محمد عطية محمد سن 46، حاصل علي دبلوم زراعي -  ويقيمون بذات الناحية .

نتج عن الحريق إصابة  إسراء حسن عبد العال محمد سن 14 طالبه وتقيم بذات الناحية [ كريمة السادس ] بحروق متفرقة بالجسم [ أثناء مشاركتها في إخماد النيران ] وتم نقلها لمستشفي طما المركزي .

وانحصرت التلفيات في نفوق عدد”6″ رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وبعض الأجهزة الكهربائية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوق كمية من الطيور .

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ولم يعللوا سبباً لنشوب الحريق ونفوا الشبهة الجنائية ، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة .

وتم أخطار الإدارة البيطرية بطما للإنتقال وإتخاذ اللازم ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1600 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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