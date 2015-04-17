حريق ضخم في المبنى الإداري بميناء السخنة بالسويس

شهد، المبني الإداري لميناء السخنة بالسويس، ظهر اليوم، حريق ضخم التهم المكاتب الإدارية وبعض الأوراق بالمكاتب، حيث سارعت سيارات الإطفاء بميناء السخنة من السيطرة على النيران وإخماده.

قال، جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، إن الحريق التهم الأثاث بالمبني، ولكن الخزنة وجميع المستندات سليمة، موضحًا أن نظام العمل بالجمارك “مميكن” ويتم الكترونيًا و”السيلفر” الخاص بالبيانات سليم وتم تأمين الخزنة وإخراجها من المبني.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس فى تصريحات خاصة أنه ليس لديه أى معلومات خاصة بسبب اشتعال النيران والحريق، وأن جهات التحقيق ستبين هذا الأمر، موضحًا أن الأهم الآن جميع المستندات والخزنة سليمة.