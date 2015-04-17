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“الصحة” و”التأمين الصحي” توفران الخدمات لأهالي مركز باريس في الوادي الجديد‎

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“الصحة” و”التأمين الصحي” توفران الخدمات لأهالي مركز باريس في الوادي الجديد‎ “الصحة” و”التأمين الصحي” توفران الخدمات لأهالي مركز باريس في الوادي الجديد‎

 أرشيفية

تستعد، محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، للبدء في تقديم خدمات التأمين الصحي لأهالي مركز باريس وقراه .

وقال، اللواء محمود عشماوي ،محافظ الوادي الجديد، ” إنه تم مخاطبة هيئة التأمين الصحي وإرفاق الملفات الخاصة  بالتأمين  الصحي  بمركز باريس، تمهيدًا للتعاقد بين مستشفى باريس المركزي وهيئة التأمين الصحي لتقديم الخدمة للمستفيدين  خلال الفترة القليلة القادمة .

وأكد عشماوي، أن المحافظة بصدد تنفيذ مشروع بالتنسيق مع الوزارة لتطوير أقسام الطوارئ ب3 مستشفيات بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمة الطبية للمواطنين .

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