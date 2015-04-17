حريق محدود داخل غرفة بمطار القاهرة.. والحماية المدنية تسيطر عليه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود شب فى إحدى غرف الأدوات الكهربائية بدون وقوع أى خسائر بشرية.

وقال اللواء أحمد جنينه مدير شركة ميناء القاهرة الجوى، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود، الذى شب بإحدى الغرف بمطار ٢ المجاور للمطار الجديد، والذى يجرى إنشاءه حاليا على الفور.

يأتى ذلك عقب أن تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من أحد العمال، الذى لاحظ أثناء عمله تصاعد الأدخنة من إحدى الغرف، والتى بها أدوات للكهرباء وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية التى انتقلت على الفور وتم السيطرة على الحريق، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى وليس هناك أى شبهه جنائية فى الحادث.