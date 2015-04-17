أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حريق محدود داخل غرفة بمطار القاهرة.. والحماية المدنية تسيطر عليه

Google+ Print
حريق محدود داخل غرفة بمطار القاهرة.. والحماية المدنية تسيطر عليه حريق محدود داخل غرفة بمطار القاهرة.. والحماية المدنية تسيطر عليه
تمكنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود شب فى إحدى غرف الأدوات الكهربائية بدون وقوع أى خسائر بشرية.

وقال اللواء أحمد جنينه مدير شركة ميناء القاهرة الجوى، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود، الذى شب بإحدى الغرف بمطار ٢ المجاور للمطار الجديد، والذى يجرى إنشاءه حاليا على الفور.

يأتى ذلك عقب أن تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من أحد العمال، الذى لاحظ أثناء عمله تصاعد الأدخنة من إحدى الغرف، والتى بها أدوات للكهرباء وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية التى انتقلت على الفور وتم السيطرة على الحريق، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى وليس هناك أى شبهه جنائية فى الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365