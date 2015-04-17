السيسى: نحرص على استكمال الانتخابات البرلمانية فى أقرب فرصة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف الكبير هو الحفاظ على مصر وحمايتها، مشيرا خلال زيارته للكلية الحربية صباح اليوم، إلى أن استكمال الانتخابات البرلمانية، أمر نحرص عليه فى أقرب فرصة، لأن يكون هناك مجلس يساهم بدوره فى التشريعات والرقابة، مؤكدا ضرورة عدم اختلاف بعضنا البعض.

وأكد الرئيس أن حماية مصر هى أول الأولويات من خلال وحدة المصريين بالتوافق والتلاحم، وقال "يجب أن نحافظ على وحدتنا والتلاحم فيما بينا وكل ما بنزيد تلاحم ووحدة نستطيع بمنتهى البساطة أن نتغلب على أى أمر".

السيسى لطلبة الكلية الحربية: لابد من مواجهة الإرهاب بكل قوة وعنف

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