أولى صور عزة الدورى نائب صدام حسين بعد قتله فى عملية للجيش العراقى

نشرت وسائل إعلام عراقية، أولى صور عزة إبراهيم الدورى، نائب الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، بعد مقتله فى عملية للجيش العراقى، وقوات الحشد الشعبى بمنطقة حمرين.

كان محافظ "صلاح الدين" قد أعلن مقتل الدورى، فى عملية للجيش وقوات الحشد الشعبى بمنطقة حمرين، وذلك حسبما قالت فضائية سكاى نيوز.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد حررت اليوم الجمعة مركز قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، وتتقدم باتجاه مصفى "بيجى" النفطية، مما أسفر عن مقتل 52 إرهابيا من تنظيم (داعش) خلال العمليات العسكرية المدعومة بطيران التحالف الدولى.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية، أن القوات المشتركة تتقدم نحو "بيجى" أكبر مصافى النفط بالعراق، التى تسلل إليها مسلحو داعش، مؤكدة أن قوة حماية المصفى صدت اليوم هجوما جديدا لداعش الإرهابية أسفر عن مقتل 29 إرهابيا.

- مقتل عزة الدورى نائب صدام حسين فى عملية للجيش العراقى بحمرين