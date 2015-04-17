إنريكي قد يبعد إنيستا عن مباراة فالنسيا

(إفي): أجرى لاعب وسط برشلونة، أندريس إنيستا، اليوم الجمعة مرانا خاصا للتعافي من ضربة قوية تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وفيما تبدو مشاركته غدا في مباراة البرسا أمام فالنسيا بالليجا مستبعدة عمليا.

وعلى الرغم من أن لويس إنريكي المدير الفني للبرسا لن يعلن عن قائمة الفريق الخاصة بمباراة فالنسيا في الجولة الـ32 من الليجا إلا بعد مران صباح غد، فكل الأمور تشير إلى أنه لن يدفع بإنيستا لكي يتعافى جيدا قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وشارك المدافع البرازيلي داني ألفيش في المران الجماعي دون أن يحصل على الإذن الطبي، وإن كان يبدو أنه قد تعافى بالكامل من التواء بسيط في الكاحل تعرض له في آخر مباراة بالليجا امام سيفيليا.

ومن المرجح أن يعود ألفيش، الذي غاب عن مباراة باريس للإيقاف أيضا، إلى تشكيلة البرسا الأساسية غدا.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ75 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ66 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على فالنسيا الرابع.