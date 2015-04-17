بنزيمة يغيب عن ريال مدريد أمام مالاجا ويعود في صدام أتليتكو

(إفي): صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اليوم الجمعة بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن لقاء الفريق غدا أمام مالاجا في الجولة الـ32 من الليجا، بسبب آلام خفيفة في الركبة اليمنى.

وخلال مؤمر صحفي، أوضح أنشيلوتي أن بنزيمة يمكنه المشاركة مع الملكي في مباراته أمام أتليتكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي إنه سيضع أفضل تشكيلة ممكنة أمام مالاجا لكي يحاول الفوز بهذا اللقاء الذي يأتي أمام فريق يقدم أداء جيدا كما أنه يشكل خطورة.

وانضم بنزيمة إلى تدريبات الفريق اليوم لبضعة دقائق ولكن الآلام لاحقته مما أدى إلى انسحابه من المران، ولكن أنشيلوتي أكد ان هذه الآلام لن تحول دون مشاركته أمام "الروخيبلانكوس".

وأضاف أنه لم يحدد بعد اللاعب الذي سيدفع به أمام مالاجا بدلا من بنزيمة، سواء كان إيسكو ألاركون أو المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، مبينا: "ما زلت أفكر في التشكيلة، لم أتوصل إلى قرار بعد".