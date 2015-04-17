بيريز يسلم رونالدو قميصا تذكاريا بأهدافه الـ300 لريال مدريد

(إفي): سلم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم الجمعة قميصا تذكاريا إلى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرا لتسجيله 300 هدف مع الملكي منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2009.

وقام فلورنتينو بزيارة لاعبي الريال في ختام تدريباتهم استعدادا لمواجهة مالاجا غدا في الجولة الـ32 من الليجا، وسلم كريستيانو القميص التذكاري كما التقط صورة تذكارية معه ومع باقي لاعبي الفريق وجهازه الفني.

ويحمل القميص في الجهة الأمامية اسماء المنافسات الخمسة التي أحرز كريستيانو أهدافه الـ300 خلالها.

واستغل فلورنتينو زيارته للاعبين لكي يبث الحماسة في نفوسهم في مستهل أسبوع حاسم سواء في الليجا- لاسيما وأن الريال يحتل حاليا وصافة البطولة برصيد 73 نقطة بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر- أو دوري الأبطال الذي سيواجه فيه الفريق أتليتكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي على ملعبه "سانتياجو برنابيو".