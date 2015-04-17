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مورينيو: لماذا تشيلسي أصبح مكروها؟ لأننا مملين

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مورينيو: لماذا تشيلسي أصبح مكروها؟ لأننا مملين مورينيو: لماذا تشيلسي أصبح مكروها؟ لأننا مملين

فسر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي سبب عدم حب الناس لفريق تشيلسي لأنه ممل ودائما ما يفوز.

وكانت دراسة قد أكدت أن فريق تشيلسي هو الأكثر تعرضا للسخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي من بين أندية الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي "أعتقد أن هذا الأمر يرجع لأننا مملين، فمنذ اليوم الأول في الدوري الإنجليزي ونحن على القمة".

وأضاف "هذا أمر لا يحبه الإنجليز، الجميع يريد الدوري الممتاز مثل الدرجة الأولى حيث يتنافس 4 فرق والفارق بينهم نقطتين فقط.. أعرف أن هذا السيناريو الذي يحبوه لكننا لن نسمح بذلك".

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