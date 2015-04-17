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بوتفليقة يهنئ الأسد بالذكرى الـ69 لاستقلال سوريا

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بوتفليقة يهنئ الأسد بالذكرى الـ69 لاستقلال سوريا بوتفليقة يهنئ الأسد بالذكرى الـ69 لاستقلال سوريا
بعث الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال بلاده، عبر له فيها عن أمله فى أن تتمكن سورية من تجاوز محنتها بما يحفظ وحدتها الترابية واستقرارها وسيادتها.

وقال بوتفليقة، فى برقية التهنئة " يطيب لي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاستقلال سورية المجيد أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهانى وأخلص التمنيات الأخوية، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والهناء ويحقق للشعب السورى الشقيق ما يتطلع إليه من استقرار وتقدم وازدهار".

وأضاف " فى هذا الظرف الذى تمر به سورية الشقيقة من أوضاع مأساوية، أعبر لكم مجددا عما نتمناه لها من أسباب تجاوز محنتها بما يحفظ وحدتها الترابية واستقرارها وسيادتها ويلبى طموحات الشعب السورى فى التقدم والرقى فى ظل الوئام والحوار والتوافق الوطني".

يذكر ان قوات الاسد تخوض معارك ضد المعارضة المسلحة والجماعات الاسلامية المتطرفة التى نشطت فى سورية عقب اندلاع الثورة فى البلاد فى مارس عام 2011. .

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