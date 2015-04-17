حمادة إمام للاعبي الزمالك: احذروا ما يقال في وسائل الإعلام

حذر أسطورة نادي الزمالك حمادة إمام لاعبي الفريق من الانسياق وراء ما يردد في وسائل الإعلام عن أن الأبيض اقترب كثيرا من حسم بطولة الدوري وأكد أن المشوار لا يزال طويلا حتى انتهاء منافسات المسابقة.

وشدد إمام على أهمية تركيز لاعبي الفريق في كل مباراة على حدة حتى النهاية وأكد أن المواجهة الإفريقية أمام الفتح الرباطي ستكون صعبة على الزمالك.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري بفارق سبع نقاط عن وصيفه إنبي ويستعد لملاقاة الفتح الرباطي يوم الأحد بالسويس في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

تحدث إمام لمراسل FilGoal.com أثناء تواجده بحفل نادي الزمالك بمناسبة افتتاح المنشآت الجديدة قائلا:"الفتح الرباطي فريق جيد للغاية".

وأضاف "الفرق المغربية تجيد اللعب خارج قواعدها جيدا وعلى الزمالك أن يحقق نتيجة جيدة تسهل عليه كثيرا مباراة العودة".

وأردف "نادي الزمالك يمر حاليا بطفرة هائلة على صعيد المنشآت والإمكانيات المادية".

وأتم "أحذر لاعبي الزمالك، الدوري لم يحسم بعد.. عليهم ألا يلتفتوا لما يقال في وسائل الإعلام وأن يركزوا في كل مباراة على حدة".

وخاض الزمالك حتى الآن 22 مباراة في مسابقة الدوري وأمامه 16 مباراة متبقية حتى نهاية الموسم والذي يبتعد فيه بفارق ثماني نقاط حاليا عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.